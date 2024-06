Oggi Atalanta-Fiorentina, i convocati di Italiano: assente Nzola

Ultima fatica della stagione per la Fiorentina, che ancora scossa per la seconda finale di Conference League consecutiva persa, affronterà l'Atalanta che ha l'umore alle stelle e che proverà a vincere per arrivare al terzo posto. Difficile trovare motivazioni per i viola, che stanno vivendo un momento complicatissimo anche sul fronte tifosi che chiedono chiarezza e vogliono risposte. Vincenzo Italiano sarà alla sua ultima partita sulla panchina viola e proverà a chiudere con una vittoria, anche se sarà complicatissimo. Per farlo ha convocato tutti i suoi giocatori a disposizione, ad eccezione di M'Bala Nzola, che non partirà per Bergamo.

L'elenco completo.

Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano,.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Infantino, Lopez, Arthur.

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikoné, Kouame.