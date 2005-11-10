Più Soulé di Mora: senza Dybala, l'ex Juventus può riprendersi la ribalta

Alla vigilia della sfida di Champions League, poi vinta contro lo Slovan Bratislava, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, parlando di Paulo Dybala, con un po' di tristezza, comprensibile, ha annunciato che l'infortunio potrebbe essere un po' più serio di quello che si era pensato in un primo momento. L'argentino dovrebbe rientrare tra un paio di settimane, con il condizionale che però mai come in questo caso è d'obbligo, e dalla partita di League Phase contro gli slovacchi sono arrivate le prime risposte su chi quella che potrebbe essere la soluzione migliore per sostituirlo.

Più Soule di Rodrigo Mora

Contro lo Slovan Gasperini ha scelto Rodrigo Mora e la prestazione di uno degli ultimi acquisti della Roma non è stata affatto negativa, anche se alcuni problemi, legati alla giovane età e alla scarsa esperienza, sono venuti a galla. L'esterno portoghese ha provato in ogni modo possibile a segnare, ma alla fine non ci è riuscito, ha tentato di essere decisivo, riuscendoci in parte. Sia chiaro, tra il secondo tempo contro il Real Madrid e le ultime due gare, Mora non ha certo demeritato, ma pensandoci bene il nome di Matias Soule è forse quello più giusto da fare per la sostituzione dello stesso Dybala.

L'ex Juventus è infatti già alla sua seconda stagione alla corte di Gian Piero Gasperini e questo rappresenta senza dubbio un vantaggio sia per lui che per la Roma in generale. Soule più prendersi la ribalta nel momento in cui la squadra avrà davvero bisogno di lui. Poi, come sempre, l'unico giudice non smentibile sarà il campo, ma c'è da scommettere che l'argentino partirà avanti nelle gerarchie rispetto all'ex Porto.