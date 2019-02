© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due squadre a caccia dei tre punti. La SPAL per fare un ulteriore, importantissimo, passo verso la salvezza. La Fiorentina per continuare a credere nel sogno europeo. Mister Semplici sceglie Antenucci come partner di Petagna in attacco mentre Pioli fa fronte all'emergenza difensiva con Ceccherini terzino e Milenkovic dirottato al centro. In attacco ancora fuori Simeone, con Chiesa e Muriel nel tridente c'è Gerson.

Queste le formazioni ufficiali di SPAL-Fiorentina:

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Cionek, Felipe; Lazzari, Valdifiori, Valoti, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson.