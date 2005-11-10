Spalletti in bilico? Un pareggio non può cambiare le parole dette da Carnevali

Neanche l'Europa riesce ad alleviare il brutto periodo di casa Juventus: anche contro il Rennes i bianconeri mancano l'appuntamento con la vittoria, interrompendo quindi la mini-striscia di soli successi che aveva caratterizzato l'avvio bianconero nella Fase Campionato di questa edizione dell'Europa League.

L'ombra di Conte rimane

Non se ne andranno le nubi sopra la testa di Luciano Spalletti: l'allenatore della Juventus, volente o nolente, dovrà continuare a convivere con la fastidiosa ombra di Antonio Conte a minacciarlo e oscurare il cielo sopra la Continassa. A maggior ragione se il passaggio al 3-5-2 dovesse essere confermato in pianta stabile: rischia davvero di diventare un assist involontario a colui che lo aveva sostituito anche ai tempi dell'Inter.

Carnevali però è stato chiaro

In ogni caso, un pareggio non sarà il massimo della vita ma difficilmente potrà cambiare quella che è stata la ferma presa di posizione da parte di Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juve, nel pre-partita: "Il mister è sempre il solito, sa che deve lavorare e che la panchina scotta ma fa parte di essere in una grande società come la Juve. Si parla sempre di cambiamenti, ma questo non ci tocca. Conosce le criticità, ci sta lavorando e la continuità è la cosa importante. Quello che conta è il lavoro, il mister sa cosa deve fare".