Spalletti al bivio: rivoluzione tattica per tenersi stretta la Juventus

Sono giorni molto complicati in casa Juventus dopo la pesante sconfitta contro la Lazio per 0-3. La piazza è spaventata e ha già vissuto serate di questo tipo durante le precedenti gestioni di Thiago Motta e Tudor. Il nome di Antonio Conte è sempre più forte a Torino e rappresenterebbe una possibile svolta per provare a ricostruire tutto dopo anni difficili. Luciano Spalletti, però, ieri ha incassato la fiducia della società ed è motivato a risollevare la squadra dopo un inizio molto deludente. Il tecnico di Certaldo sa bene di aver esaurito gli alibi e di avere ormai pochissimi margini di errore. Forse, senza i rigidi paletti dell’Uefa, la sua posizione sarebbe stata ancora più a rischio.

Nella giornata di ieri ci sono stati diversi colloqui con la dirigenza e con la squadra per provare a individuare le cause di una crisi che sembra andare ben oltre i risultati. Il caso Bremer si è sgonfiato: la società si è schierata dalla parte del tecnico e il calciatore è stato multato. Un segnale chiaro, che conferma la volontà del club di mantenere una linea precisa e di evitare che le tensioni interne possano compromettere ulteriormente una stagione già complicata.

Ora, però, la palla passa al campo, dove la Juventus appare confusa, spaesata, demotivata e fragile. Spalletti riuscirà a stimolare il gruppo e, soprattutto, a cambiare le cose? È questa la domanda che si pongono i tifosi nelle ultime ore, preoccupati da una squadra che fatica a trovare identità, continuità e certezze anche nei momenti più delicati delle partite.

Juventus, Spalletti cerca la svolta: colloqui e possibile cambio modulo

Il tecnico di Certaldo vive di calcio e, nei colloqui di gruppo e individuali con i calciatori, ha affrontato anche il tema di un possibile cambio di modulo. L’obiettivo è trovare una soluzione che permetta alla squadra di ritrovare equilibrio, compattezza e maggiore sicurezza nelle due fasi di gioco. La sensazione, comunque, è che il gruppo non riesca a recepire pienamente le richieste dell’allenatore, non per mancanza di voglia, ma per una difficoltà di comunicazione e di interpretazione dei principi di gioco.

Spalletti vuole una squadra capace di muoversi in maniera coordinata, di riconoscere i momenti in cui accelerare e quelli in cui gestire il possesso, ma soprattutto di non perdere le distanze tra i reparti. In questo momento, invece, la Juventus sembra smarrirsi alle prime difficoltà, concedendo spazi agli avversari e mostrando limiti evidenti nella gestione della pressione. Servirà quindi un lavoro mentale, oltre che tattico, per ricostruire le certezze di un gruppo che sembra aver perso fiducia nei propri mezzi.

L’ultima carta da giocarsi potrebbe essere rappresentata dal 3-5-2, una soluzione che consentirebbe di dare maggiore solidità alla retroguardia e di sfruttare meglio le caratteristiche degli attaccanti a disposizione, con la possibilità di schierare Kolo Muani e Woltemade. Un sistema che, almeno nelle intenzioni, potrebbe garantire più copertura in mezzo al campo e una struttura difensiva più compatta, riducendo le distanze tra i reparti e limitando le ripartenze avversarie.

Resta, però, un interrogativo tutt’altro che secondario: come si può adattare una squadra costruita con tanti esterni d’attacco a un sistema che richiede interpreti e movimenti differenti? Un cambio di modulo non può essere soltanto una soluzione d’emergenza, ma deve poggiare su meccanismi provati e sulla disponibilità dei giocatori a interpretare compiti diversi. Per questo motivo, Spalletti dovrà valutare attentamente vantaggi e rischi, senza stravolgere ulteriormente un gruppo che sta già attraversando un momento di grande difficoltà.

Da Torino a Rennes, Spalletti non può più sbagliare

A Spalletti spetta dunque un compito arduo: ritrovare la chiave per far ripartire la Juventus, restituire fiducia ai giocatori e convincere l’ambiente che la stagione possa ancora prendere una direzione diversa. Anche Giovanni Carnevali e Ricky Massara sono chiamati a sostenere il percorso di rilancio, cercando di mantenere compattezza e chiarezza nelle decisioni.

Il tempo, però, stringe. Le parole e i confronti possono aiutare a ricomporre le tensioni, ma soltanto le prestazioni potranno restituire serenità a una piazza che ha già visto scenari simili e teme di rivivere gli stessi errori. La Juventus ha bisogno di segnali immediati, di una reazione caratteriale e di un’identità tattica riconoscibile, elementi che nelle ultime uscite sono mancati con preoccupante frequenza.

Le risposte dovranno arrivare giovedì contro il Rennes, un appuntamento importante per capire se i colloqui delle ultime ore abbiano prodotto una svolta concreta. Spalletti è chiamato a dimostrare di poter incidere ancora sul gruppo e di avere gli strumenti per invertire la rotta. La fiducia ricevuta dalla società rappresenta un'opportunità, ma anche una responsabilità: adesso serviranno fatti, non soltanto buone intenzioni. Sullo sfondo resta il nome di Antonio Conte, destinato a far discutere finché i risultati non torneranno a dare ragione all'attuale allenatore. La Juventus è arrivata a un bivio e le prossime partite potrebbero pesare molto più di quanto dica la classifica.