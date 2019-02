Spalletti: "Vorrei parlare solo di campo. Troppe cose per la testa"

Come di consueto, prima di affrontare la conferenza stampa , Luciano Spalletti si è soffermato ai microfoni di Inter TV. Capitolo caldo, ovviamente, quello legato alla situazione di Mauro Icardi: "Vorrei parlare solo di campo. Va bene qualche finestra aperta, ma non devono creare visioni parziali sul nostro cammino. L'aspetto mentale ora conta molto, il nostro passato dice che quando ci sono troppe cose sulla testa della squadra poi le reazioni sono sempre inferiori a ciò che potrebbero essere. Dentro lo spogliatoio certe cose non devono entrare. Sguardo fisso perciò sulla Sampdoria, cliente scomodissimo, guidata da un tecnico di campo, molto bravo a inculcare i compiti individuali e il modo di stare in campo. Sa giocare bene a calcio, l'ho vista contro il Frosinone e credo si tratti di una casualità. Giampaolo è uno dei migliori tecnici della nostra Serie A, merita di andare in Europa. Brozovic e Keita? Quest'ultimo sta subendo dei rallentamenti, pensavamo riuscisse a guarire più in fretta e invece serve ancora qualche giorno. Il resto del gruppo è a disposizione, ci sarà qualche elemento nuovo, tante cose che vanno oltre la fatica della gara stessa".