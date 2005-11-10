Ufficiale Spinazzola resta al Napoli: l'esterno ha rinnovato il suo contratto. Tutti i dettagli

Leonardo Spinazzola proseguirà ancora la sua avventura al Napoli. L'esterno italiano aveva già trovato un accordo con il club per continuare in azzurro e ora i campani hanno ufficializzato il rinnovo biennale del suo contratto. Qualche mese fa le parti sembravano distanti, poi però con le prestazioni del classe '93 le cose sono cambiate e anche l'unico dubbio che aveva la società, relativo alla sua tenuta fisica, è sparito. Di seguito il comunicato integrale:

"La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola fino al 30 giugno 2028. Il 10 agosto 2024 il suo esordio con il Napoli in occasione del match di Coppa Italia contro il Modena. Ha collezionato 72 presenze in maglia azzurra, realizzando quattro reti e contribuendo alla conquista del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Leo!".