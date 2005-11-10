Stagione finita per Kvara, Barcola ceduto: ora il PSG ha tre soluzioni (d'emergenza)

Felici a metà. E' decisamente amaro in casa Paris Saint-Germain il retrogusto della prestigiosa vittoria ottenuta contro il Barcellona. I bi-campioni d'Europa ripartono quest'oggi senza tre dei suoi protagonisti, senza calciatori che ieri sono stati costretti a lasciare in anticipo il terreno di gioco. Se però da un lato Dembelé e Marquinhos dovranno fermarsi al massimo fino alla prossima sosta per recuperare dall'infortunio rimediato durante PSG-Barcellona 4-2, dall'altro Khvicha Kvaratskhelia mette la parola fine sulla sua stagione 2026/27 con mesi d'anticipo. Già a fine ottobre. L'esito degli esami non lascia dubbi: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore georgiano si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni, ma come farà Luis Enrique senza il miglior giocatore dell'ultima stagione. Senza un campione da 29 gol e 18 assist in 91 presenze?

La cessione di Barcola prima del ko di Kvara

Per il manager spagnolo non sarà una situazione semplice da gestire, anche perché la scorsa estate per 125 milioni di euro il Paris Saint-Germain ha ceduto al Liverpool Bradley Barcola, ovvero l'esterno offensivo che rappresentare il naturale alter ego di Kvara. Un grande protagonista dei successi recenti del PSG che aveva chiesto di trasferirsi in Premier League anche, soprattutto, per non dover fare i conti con la concorrenza di colui che lo scorso anno è stato la miglior ala sinistra al mondo. Ma chi c'è adesso?

Le tre soluzioni a disposizione di Luis Enrique

In estate per sostituire Barcola il Paris Saint-Germain ha puntato su Mika Godts, calciatore belga classe 2005 arrivato dall'Ajax per una cinquantina di milioni di euro dopo un'Eredivisie da 17 gol in 34 presenze. Per ora però l'avventura a Parigi del calciatore fiammingo non s'è ancora accesa e non a caso ieri, dopo l'uscita dal campo di Kvara causa infortunio, Luis Enrique ha gettato nella mischia Maghnes Akliouche, trequartista ex stella del Monaco anche lui sbarcato a Parigi la scorsa estate per una cinquantina di milioni. Un gol al Le Mans e un altro al Manchester City, il classe 2002 francese è forse oggi la prima vera scelta per sostituire il campione georgiano. La terza, quella dopo Godts, è rappresentata da un giovane di belle speranze: Quentin Ndjantou, classe 2007 cresciuto nel vivaio del PSG che da circa un anno fa la spola tra prima squadra e Under 21.