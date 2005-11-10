Stankovic para il rigore a De Bruyne: il Venezia resta avanti 1-0 sul Napoli al 67'
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Daniele Najjar
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Oggi alle 16:28Serie A
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17.10.2026 16:28Serie A
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Rigore per il Napoli al 66': Moreno stende Hojlund, Sacchi indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta De Bruyne, che si fa ipnotizzare da Stankovic. Si resta sull'1-0 per il Venezia al Penzo.
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