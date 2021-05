Stasera la finale di Europa League. Come possono cambiare le fasce della Champions 2021/22

Borussia Dortmund e Porto guarderanno con particolare interesse la sfida di stasera tra Manchester United e Villarreal. Qualora gli spagnoli vincano l'Europa League, infatti, il Manchester United scivolerebbe in seconda fascia nei sorteggi della prossima Champions League e farebbe precipitare i lusitani in terza. In terza fascia potrebbero finire anche i tedeschi ma solo qualora anche il Chelsea dovesse perdere la sua finale. Se invece dovesse trionfare, farebbe piombare lo Zenit in terza fascia: ai russi non resta che sperare in Guardiola per assicurarsi un girone più "morbido".

PRIMA FASCIA

Manchester City

Atletico Madrid

Bayern Monaco

Lille

Inter

Sporting

Manchester United o Villarreal

Zenit o Chelsea

SECONDA FASCIA

Real Madrid

Barcellona

Juventus

PSG

Liverpool

Siviglia

Chelsea, Manchester United o Borussia Dortmund

Chelsea, Manchester United, Borussia Dortmund o Porto

TERZA FASCIA

Ajax

Lipsia

Atalanta

Borussia Dortmund (se vincono Manchester City e Villarreal)

Porto (se vincono City e Villarreal)

Zenit (se il Chelsea vince la Champions League)

QUARTA FASCIA

Milan

Wolfsburg

TERZA O QUARTA FASCIA (in base ai preliminari di Champions)

Besiktas

Dinamo Kiev

Bruges