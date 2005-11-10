Stasera Lazio-Parma, i convocati di Gattuso: ok Cancellieri e Taylor, tre assenti
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Sono 26 i calciatori convocati da Gennaro Gattuso, per la gara che vedrà la Lazio in campo questa sera alle 20.45 all’Olimpico con il Parma.
Ancora out Gudmundsson, Rovella e Marusic. Sono invece a disposizione sia Cancellieri sia Taylor.
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti.
Difensori: Diogo Leite, Pellegrini, Doekhi, Floriani, Tavares, Pedraza, Provstgaard, Lazzari, Sutalo, F. Bordon.
Centrocampisti: Dele-Bashiru, Frattesi, Belahyane, Taylor, Przyborek, Cataldi, Farcomeni.
Attaccanti: Pinamonti, Zaccagni, Isaksen, Noslin, Cancellieri, Serra.
Altre notizie Serie A
Oggi
17:11 Serie ATMW
TMWUna gatta e uno sport diverso dal calcio: i due segreti del cannoniere silenzioso del Como
17:11 Serie ALive TMW
Live TMWIl Como vince ancora, Sassuolo sistemato: a breve Fabregas in conferenza
16:57 Serie A
Serie A, la classifica aggiornata: il Como vola e aggancia la Roma, altro salto del Bologna
16:57 Serie A
Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: out Rrahmani e Lobotka, Rensch preferito a Lulli e Molina
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi