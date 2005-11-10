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Stop Chukwueze, tegola Kvaratskhelia, Como-United a rischio: le top news delle 13

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 13:00Serie A
21.10.2026 13:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan si prepara alla sfida in Europa League contro il Bournemouth, in programma domani - giovedì 22 ottobre - alle 21 in terra inglese. Dall'allenamento odierno, come raccolto dalla nostra redazione, è rimasto assente Samuel Chukwueze: ha un problema all’anca sinistra e nel pomeriggio farà una visita specialistica. Non sembra un problema di poco conto per lui, ma per avere informazioni più precise sulla serietà dello stop bisognerà attendere i controlli di rito. Presenti tutti, Bondo e F. Terracciano compresi. Assenti gli infortunati Gabbia e Saelemaekers.

Brutte notizie per il PSG e per Khvicha Kvaratskhelia, che resterà ai box per diversi mesi in seguito a un bruttissimo infortunio. Il club francese ha pubblicato un comunicato che ha chiarito l'entità del suo problema: "A seguito della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita durante la partita di ieri contro il Barcellona, ​​Khvicha Kvaratskhelia si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni".

Como-Manchester United verrà rinviata? Vari tabloid inglesi hanno fatto scattare l'allarme per il match di questo pomeriggio (18:45) al Sinigaglia, a causa di un allerta meteo di ragguardevole portata che interesserebbe la zona. Precipitazioni incessanti e copiose in Lombardia hanno suscitato apprensioni circa la tenuta del prato del Sinigaglia, con una previsione di oltre 6 centimetri di acqua nelle 24 ore precedenti il calcio d'inizio della gara di Champions League (terzo turno di League Phase). I media inglesi hanno gridato all'ipotesi posticipo, a causa di un'allerta arancione di "grave maltempo" emessa dal Servizio Meteorologico Nazionale dell'Aeronautica Militare. Tuttavia, secondo le informazioni raccolte a TuttoMercatoWeb, all'interno del Como filtrerebbe fiducia: Como-Manchester United dovrebbe essere disputata regolarmente. Da parte dei padroni di casa del Sinigaglia, tuttavia, sarà necessario capire le condizioni dell'impianto, parzialmente coperto, in linea con i protocolli di sicurezza per pubblico e tesserati.

È in corso a Zingonia l’allenamento dell’Atalanta in vista della sfida di Conference League contro l’Ajax. Sono otto gli assenti nella seduta della squadra di Maurizio Sarri: Odilon Kossounou, Isak Hien, Sead Kolasinac, Giorgio Scalvini, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Kamaldeen Sulemana e Thomas Pompei. Una lista piuttosto lunga, soprattutto in difesa, dove il tecnico nerazzurro deve fare i conti con le assenze di Kossounou, Hien, Kolasinac e Scalvini. Non lavorano con il gruppo neppure Kessie, Raspadori, Sulemana e Pompei. In gruppo, invece, anche cinque giovani: Isaac Collins Isoa, Matteo Plaia, Sergej Levak, Javison Idele e Andrea Bonanomi. Tutti stanno prendendo parte alla seduta con la prima squadra, senza che la loro presenza nell’allenamento implichi necessariamente una convocazione per la trasferta europea.

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