Strana Juve: inizia da squadra di Sarri, finisce con i concetti di Allegri

© foto di www.imagephotoagency.it

Era normale attenderselo e l'esordio di Parma non ha tradito le aspettative: la Juve non è ancora quella che vuole Sarri, ma la metamorfosi dagli stili di gioco, quasi agli antipodi, di Allegri e dell'attuale tecnico, sembra ancora agli albori. La condizione è durata neanche un'ora, il sarrismo ancora meno: la Juventus è entrata in campo con i concetti dell'allenatore ex Chelsea, ma ha finito con la concretezza tipica dell'ex mister. Palleggio, centrocampo in costante movimento e tocchi di prima anche in area di rigore hanno confezionato un bel primo tempo, che i bianconeri avrebbero meritato di finire almeno in doppio vantaggio.

Una ripresa scialba e particolarmente critica dal punto di vista atletico ha invece sorpreso persino il Parma, che è stato capace di alzare di venti metri il proprio baricentro, ma mai di rendersi davvero pericoloso. Grazie alla qualità difensiva di una squadra che ha ancora ben presenti i concetti chiave di otto anni di successi. Ci sarà sicuramente da lavorare tanto, sul fisico e sulla mente, perché la squadra del secondo tempo sembrava lontana parente di quella del primo.