Super McTominay e il Napoli si riporta avanti: suo il 3-2 alla Roma, per lui è doppietta
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Pierpaolo Matrone
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24.10.2026 19:43Serie A
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Il Napoli rimette la testa avanti nella bellissima partita del Maradona contro la Roma. Ci pensa ancora Scott McTominay, che sigla così la sua doppietta personale. Su un tiro di Spinazzola Gollini è attento e respinge, la difesa mette fuori. Ma al limite c'è Olivera, che appoggia a McTominay: destro dello scozzese ed è 3-2 al Maradona.
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