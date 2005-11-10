Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha incontrato in queste ore Colin Murdock, agente di Scott McTominay. Le parti, racconta Sky Sport, hanno portato avanti i discorsi legati al rinnovo di contratto del centrocampista scozzese.

Parti ancora distanti

Una trattativa, quella per il rinnovo di McTominay, avviata già da alcuni mesi che però fin qui non ha prodotto fumate bianche. Anzi. La distanza fra la società di Aurelio De Laurentiis e l'entourage dell'ex Manchester United è ancora molto ampia, ma l'incontro odierno testimonia comunque l'esistenza di un canale aperto e di un dialogo che nonostante tutto prosegue.

Le cifre in ballo

Ad oggi McTominay guadagna al netto circa 4 milioni di euro col Napoli, con un contratto che ha scadenza a giugno del 2028. Per evitare di entrare nell'ultimo anno di contratto e per capire quale direzione prendere in estate, da parte del Napoli è giusto affrettare i tempi. Per prolungare McTominay ha fatto una richiesta alta, con ingaggio a partire da almeno 7 milioni di euro netti all'anno. Fredda fin qui la risposta del Napoli che in futuro ha intenzione di ringiovanire la rosa e abbassare ulteriormente il monte ingaggi. Per lo scozzese si potrebbe fare un'eccezione, visto il rendimento costante negli anni, ma a certe cifre difficilmente Aurelio De Laurentiis potrà (e vorrà) arrivare.