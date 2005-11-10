Un super Monza rifila al Cagliari più gol di quelli incassati finora: finisce 4-0 al Brianteo

Grande prova di forza del Monza di Ivan Juric, che davanti al proprio pubblico supera il Cagliari con un netto 4-0. Se la solidità difensiva era stata finora il marchio di fabbrica della squadra di Pisacane, capace di incassare appena tre reti e di vantare la miglior difesa del campionato, questa sera i rossoblù sono sorprendentemente fragili e distratti e crollano sotto i colpi di Kouadio, doppio Varela e Robinson. In appena 90 minuti, il Monza rifila al Cagliari più gol di quelli subiti in tutte le precedenti giornate.

Tornqvist protagonista, poi ci pensa Kouadio

Le prime occasioni sono di parte sarda. Al 22' un'imbucata perfetta di Romano lancia Nzola a tu per tu con Tornqvist, bravissimo a chiudere lo specchio all'angolano con un'uscita provvidenziale. Al 29' ancora Cagliari pericoloso: Maldini inventa per Mendy che resiste alla carica di Carboni e calcia un diagonale velenoso che trova ancora la respinta dell'ex portiere del Como. Nonostante un Cagliari migliore, è il Monza a sbloccare la partita al 40'. Kouadio recupera il pallone dai piedi di Daniel Maldini - che ha protestato per un fallo nell'occasione - e innesca un contropiede. La palla finisce sui piedi di Dany Mota che verticalizza per lo stesso Kouadio. Il difensore classe 2006 si ritrova davanti a Caprile e lo batte portando i suoi avanti all'intervallo e regalandosi la prima rete in Serie A della sua carriera.

Doppio Varela e Robinson chiudono i conti

Il Monza rientra dall'intervallo con il solito impeto con cui aveva chiuso il primo tempo e dopo due minuti trova il raddoppio. Akinsanmiro fa correre Foe Ondoa sulla destra, il quale trova al centro Varela. Il centravanti portoghese si libera dalla marcatura di Yerry Mina e lascia partire un destro all'angolino che non lascia scampo a Caprile. I sardi accusano il colpo e il Monza inizia il suo monologo. Al 66' Birindelli ruba palla sulla trequarti e innesca Varela, abile a servire Robinson sulla corsa. L'inglese è glaciale davanti a Caprile e firma il 3-0 con un fendente preciso nell'angolino. Al 72' anche Colpani va vicino alla festa ma solo il palo gli nega la gioia personale, sette minuti più tardi però arriva anche il poker: strappo centrale di Robinson che penetra in area e centra in pieno il legno, poi sulla palla vagante si fionda Varela che insacca a porta ormai sguarnita. Secondo successo in campionato per i brianzoli, che salgono al quattordicesimo posto a sette punti. Per il Cagliari battuta di arresto dopo quattro risultati utili consecutivi che li lascia settimi a 13 punti.