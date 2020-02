vedi letture

Suso ha già le idee chiare: "Milan? Voglio restare al Siviglia anche oltre questi 18 mesi"

"Voglio restare al Siviglia", Suso ha già le idee chiare in vista del futuro. Nonostante sia appena arrivato in prestito per 18 mesi dal Milan, il fantasista spagnolo ha confessato infatti al quotidiano Diario de Sevilla di avere già deciso cosa fare: "Ho firmato per un anno e mezzo, ma sono venuto qui per restare al Siviglia oltre la scadenza dell'accordo. Dipende ovviamente da tante cose, dai due club, ma credo sia il minore dei problemi", le parole del classe '93.