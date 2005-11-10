Dal talento juventino al pallino della Roma: chi sono gli ex Serie A (o quasi) che hanno steso Sarri

Ci sono un ex Juventus, un ex Inter, un centrocampista passato da Verona e Fiorentina e un attaccante inseguito a lungo dalla Roma... No, non è l'inizio di una barzelletta, ma una piccola fetta della rosa dell'Ajax che questa sera ha battuto l'Atalanta 2-0 alla Johan Cruijff Arena. Tra i giocatori con legami con il calcio italiano figurano in primis Sofyan Amrabat, centrocampista protagonista in Serie A con Hellas Verona e Fiorentina, e Davy Klaassen, stesso ruolo, che ha vestito la divisa dell'Inter nella stagione 2023-2024. Due percorsi diversi, ma entrambi con un capitolo italiano alle spalle.

Arokodare sarebbe potuto finire alla Fiorentina, Marcos Leonardo alla Roma

Il protagonista del finale è stato però Tolu Arokodare, entrato al 65' e autore del gol che ha sbloccato la partita all'87', oltre a propiziare il 2-0 di Ouazane nel recupero. Il centravanti nigeriano, obiettivo concreto della Fiorentina di Paratici appena qualche mese fa, si è preso la scena sfruttando la propria forza fisica per superare Obric e battere Carnesecchi nell'uno contro uno. Come dimenticare poi Marcos Leonardo, seguito a lungo dalla Roma ben prima del colpo Malen: nel settembre 2023 Tiago Pinto rivelò infatti che il brasiliano era un obiettivo giallorosso da 15-16 mesi.

C'erano anche un ex Juve e un giovane tuttora di proprietà dei bianconeri

L'esterno brasiliano Lucas Rosa, invece, ha giocato nella Juventus Under 23 prima di passare al Valladolid e quindi all'Ajax. In panchina stasera sedeva poi Diego Pugno, attaccante classe 2006 attualmente in prestito all'Ajax sempre dalla Juventus, già protagonista peraltro del debutto in Serie A con i bianconeri. Se è vero che non tutti questi calciatori hanno inciso direttamente sul risultato finale, la formazione che ha superato l'Atalanta aveva parecchi legami - di campo e di mercato - col nostro Paese.