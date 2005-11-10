Oggi al Tardini è vietato sbagliare. Runjaic a rischio esonero, Gilardino non ancora

Parma-Udinese non sarà la partita più di cartello della 9^ giornata di Serie A cominciata ieri sera, ma è una di quelle dal peso specifico maggiore e che rischia di produrre maggiori conseguenze, con possibilità che queste arrivino in due direzioni.

Non si gioca solo per i tre punti

Al Tardini c'è qualcosa in palio di più pesante rispetto ai tre punti canonici che spettano a chi vince: i due allenatori Alberto Gilardino e Kosta Runjaic si giocano soprattutto la tranquillità e la possibilità di continuare a svolgere il loro lavoro senza ulteriori pressioni rispettivamente sulle panchine di Parma e Udinese.

Runjaic può saltare in caso di ko

In particolare, sembra essere piuttosto calda la situazione di Runjaic. Anche perché l'Udinese è sprofondata in una crisi nerissima di risultati, andando incontro a ben sei sconfitte consecutive in campionato, dopo non aver perso neanche una partita nelle prime quattro tra Serie A e Coppa Italia. In caso di sconfitta anche al Tardini, nonostante le smentite di rito dalla società, sarebbe difficile per i friulani poter pensare di andare ancora avanti con Runjaic. Situazione più calma attorno a Gilardino, invece, ma dopo tre sconfitte nelle prime tre partite alla guida del Parma, è necessaria una svolta per non iniziare a far montare i dubbi.