Panchine bollenti, 6 già saltate in A. Una in meno degli altri 4 grandi tornei sommati

Panchine bollenti, 6 già saltate in A. Una in meno degli altri 4 grandi tornei sommatiFocus TMW
Gaetano Mocciaro
Panchine bollenti, come in Serie A da nessun'altra parte. Con Alberto Aquilani salgono a 6 gli avvicendamenti dopo sole 11 giornate. Uno scenario impressionante, se si paragona con le altre 4 leghe principali d'Europa. Se da noi nessuno può stare tranquillo, in Premier League sono tutti ancora al loro posto: ancora per poco, considerando la posizione altamente precaria di Pierre Sage al Crystal Palace, di Michael Carrick al Manchester United e Régis Le Bris al Sunderland.
Ma anche guardando a Liga, Bundesliga e Ligue 1 la situazione è ben più tranquilla rispetto che in Italia. In Germania c'è stato un solo cambio, in Spagna e Francia ben 3 ma la situazione in Ligue 1 è diversa, poiché nel caso di Paulo Fonseca non si tratta di esonero, ma di ricollocamento del tecnico portoghese, che si è trasferito allo Sporting CP dietro pagamento della clausola rescissoria. Questo il quadro campionato per campionato:
SERIE A
FIORENTINA
6 settembre, esonerato Fabio Grosso
7 settembre, ingaggiato Paolo Vanoli
BOLOGNA
16 settembre, esonerato Domenico Tedesco
16 settembre, ingaggiato Raffaele alladino
PARMA
27 settembre, esonerato Carlos Cuesta
29 settembre, ingaggiato Alberto Gilardino
VENEZIA
13 ottobre, esonerato Giovanni Stroppa
14 ottobre, ingaggiato Davide Nicola
UDINESE
2 novembre, esonerato Kosta Runjaic
2 novembre, ingaggiato Paolo Zanetti
SASSUOLO
9 novembre, esonerato Alberto Aquilani
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LALIGA
VALENCIA
13 settembre, esonerato Carlos Corberan
23 settembre, ingaggiato Javier Aguirre
OSASUNA
12 ottobre, esonerato Luis Miguel Ramis
12 ottobre, ingaggiato Jagoba Arrasate
ESPANYOL
27 ottobre, esonerato Manolo Gonzalez
28 ottobre, ingaggiato Eder Sarabia
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BUNDESLIGA
13 settembre, esonerato Eugen Polanski
22 settembre, ingaggiato Alexander Blessin
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LIGUE 1
LENS
15 settembre, esonerato Dino Toppmoller
15 settembre, ingaggiato Yannick Cahuzac
LE HAVRE
31 ottobre, esonerato Didier Digard
31 ottobre, ad interim Jair Karam
LIONE
4 novembre, Paulo Fonseca lascia
4 novembre, ad interim Jorge Maciel