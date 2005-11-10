Panchine bollenti, 6 già saltate in A. Una in meno degli altri 4 grandi tornei sommati

Panchine bollenti, come in Serie A da nessun'altra parte. Con Alberto Aquilani salgono a 6 gli avvicendamenti dopo sole 11 giornate. Uno scenario impressionante, se si paragona con le altre 4 leghe principali d'Europa. Se da noi nessuno può stare tranquillo, in Premier League sono tutti ancora al loro posto: ancora per poco, considerando la posizione altamente precaria di Pierre Sage al Crystal Palace, di Michael Carrick al Manchester United e Régis Le Bris al Sunderland.

Ma anche guardando a Liga, Bundesliga e Ligue 1 la situazione è ben più tranquilla rispetto che in Italia. In Germania c'è stato un solo cambio, in Spagna e Francia ben 3 ma la situazione in Ligue 1 è diversa, poiché nel caso di Paulo Fonseca non si tratta di esonero, ma di ricollocamento del tecnico portoghese, che si è trasferito allo Sporting CP dietro pagamento della clausola rescissoria. Questo il quadro campionato per campionato:

SERIE A

FIORENTINA

6 settembre, esonerato Fabio Grosso

7 settembre, ingaggiato Paolo Vanoli

BOLOGNA

16 settembre, esonerato Domenico Tedesco

16 settembre, ingaggiato Raffaele alladino

PARMA

27 settembre, esonerato Carlos Cuesta

29 settembre, ingaggiato Alberto Gilardino

VENEZIA

13 ottobre, esonerato Giovanni Stroppa

14 ottobre, ingaggiato Davide Nicola

UDINESE

2 novembre, esonerato Kosta Runjaic

2 novembre, ingaggiato Paolo Zanetti

SASSUOLO

9 novembre, esonerato Alberto Aquilani

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LALIGA

VALENCIA

13 settembre, esonerato Carlos Corberan

23 settembre, ingaggiato Javier Aguirre

OSASUNA

12 ottobre, esonerato Luis Miguel Ramis

12 ottobre, ingaggiato Jagoba Arrasate

ESPANYOL

27 ottobre, esonerato Manolo Gonzalez

28 ottobre, ingaggiato Eder Sarabia

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BUNDESLIGA

13 settembre, esonerato Eugen Polanski

22 settembre, ingaggiato Alexander Blessin

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LIGUE 1

LENS

15 settembre, esonerato Dino Toppmoller

15 settembre, ingaggiato Yannick Cahuzac

LE HAVRE

31 ottobre, esonerato Didier Digard

31 ottobre, ad interim Jair Karam

LIONE

4 novembre, Paulo Fonseca lascia

4 novembre, ad interim Jorge Maciel