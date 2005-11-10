Al Thani ci riprova con l'Inter e non è la prima volta: nel 2023 il no di Zhang

Il Qatar guarda verso l'Italia e non lo fa per la prima volta. Nell'ottobre del 2023 vi avevamo anticipato proprio su un editoriale su queste colonne dell'interessamento da parte di Jassim Al Thani verso l'Inter. Allora la proprietà era di Steven Zhang: nel maggio 2024 sarebbe scaduto il prestito ottenuto dal fondo Oaktree, la famiglia cinese proprietaria del club e di Suning cercò di rifinanziare il prestito con la banca d'affare Goldman Sachs mentre con Raine Group stava lavorando in parallelo a possibili acquirenti.

Al-Thani ha provato già a comprare l'Inter

Raine Group, tra poco ne parliamo, stava trattando per l'acquisizione del Manchester United dai Glazer al banchiere quatariota Jassim bin Hamad al-Thani. In parallelo, il numero uno di Qatar Islamic Bank, numero uno della società di trasporti marittimi Qatar Navigation, della compagnia assicurativa Damaan Beema e anche parte della famiglia più potente del Qatar, stava portando avanti la trattativa per la società di Viale della Liberazione. La cifra richiesta da Steven Zhang, però, venne ritenuta fuori mercato e per questo tutto si arenò subito: 1,2 miliardi di euro era il prezzo stabilito dalla Cina che, poi, fu costretta a cedere la società a Oaktree.

Il tentativo da 6,5 miliardi fallito per il Manchester United

Contestualmente (anzi, principalmente), Al-Thani stava provando ad acquisire il Manchester United. La proposta era esattamente di 6,4 miliardi di dollari, la richiesta della famiglia Glazers era di 10 miliardi. Poi il club venne ceduto a Sir Jim Ratcliffe ma questo dimostra che il banchiere qatariota ha forte interesse nell'investire nel mondo del calcio. E il progetto stadio dell'Inter può essere un ulteriore volano per dare di nuovo il là alle trattative.