Quando la prima da titolare di Ricci col Como? Fabregas: "Arriverà la sua possibilità"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Sassuolo, che vale per l'8^ giornata di Serie A. Tra i vari temi che gli sono stati chiesti, anche la gestione del centrocampista Samuele Ricci, arrivato in estate dal Milan e ancora mai schierato da titolare con i biancoblu.

Le sue parole su Ricci

Ha detto a tal proposito il tecnico del Como: "Tutti troveranno spazio. Si sta allenando a un livello alto, arriverà la sua possibilità ma di lui mi piace la sua qualità e soprattutto la sua mentalità da quando è arrivato qua. Dal Milan al Como è sempre stato discreto, umile, sempre con il sorriso e a lavorare. Questo io lo vedo sempre come una cosa che deve essere così. Ad alcuni ragazzi oggi viene 'mangiata la testa' invece... l'occasione può arrivare, come è successo con Liberali".

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