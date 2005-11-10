Titolari da Champions, panchina no. Roma, per alzare il livello c'è un unica via: la continuità

La Roma si è risvegliata con la delusione cocente di una partita giocata alla grande contro il Real Madrid e condotta per praticamente 82 minuti ma che alla fine non ha regalato neanche un punto in classifica. Un finale tanto crudele quanto ingiusto, dato anche dalle scelte dei due allenatori al momento dei cambi. Chiaro che nessuno può mettere a paragone le rose dei giallorossi e dei Blancos, vista la differenza di fatturato e la disponibilità economica delle due società, ma è chiaro che giocarsela alla pari con i titolari e subire poi tre gol in 10 minuti dopo le sostituzioni non può far altro che lasciare ancora più l'amaro in bocca.

Mercato sempre sotto osservazione

Lo sappiamo tutti molto bene. Negli ultimi anni la Roma ha dovuto fare i conti con il fair play finanziario, sotto la lente d'ingrandimento della UEFA e non ha potuto operare in completa libertà, anche se gli investimenti importanti sono comunque arrivati. Per cercare di colmare, almeno in parte, il gap con le big, serve però altro e sia Gasperini che la dirigenza, oltre che la proprietà, lo sanno da tempo. Ma come fare?

Contano le qualificazioni in Champions League

Dopo sette anni la Roma è tornata a qualificarsi in Champions League e questa deve essere la base di partenza, che dovrà trovare però la continuità. Solo giocando sul palcoscenico europeo più importante per tanti anni consecutivi la società giallorossa potrà infatti permettersi di investire ancora di più sul mercato, quindi la ricetta è chiara: qualificarsi in Champions sempre, o quasi, come fatto da Napoli e Atalanta negli ultimi anni, per poter costruire una Roma sempre più grande.