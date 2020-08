tmw Atalanta, Gollini non ci sarà col PSG: lesione subtotale del crociato posteriore

Pierluigi Gollini non ci sarà contro il Paris Saint-Germain. Il portiere nerazzurro ha effettuato una seconda risonanza che ha evidenziato la lesione subtotale del crociato posteriore. Gasperini non lo rischierà per la sfida contro i parigini, nei prossimi giorni verranno valutati i tempi di recupero. Il resto della squadra sarà a disposizione del tecnico di Grugliasco: domani ci sarà un altro allenamento prima della partenza per Lisbona.