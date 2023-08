tmw Atalanta, nuovi contatti per De Ketelaere: c'è l'intesa ma manca la firma

Sono ore decisive per la trattativa che sancirà il trasferimento all'Atalanta di Charles De Ketelaere, fantasista del Milan che gli orobici stanno trattando ormai da una settimana. Come raccolto dalla redazione di TMW, la trattativa non è ancora chiusa, ma nella giornata di oggi le parti si sono riaggiornate confermando l'intesa di massima raccolta nelle scorse ore. Il trequartista belga per il primo anno manterrà l'ingaggio in essere col Milan da 2,7 milioni di euro a stagione, con lo stipendio che andrà poi a salire nelle stagioni successive.

Sarà un affare molto oneroso per l'Atalanta: 5 milioni di euro per il prestito oneroso più il riscatto e i bonus per un totale di 33 milioni di euro, ovvero la cifra pagata un anno fa dai rossoneri. Nelle prossime ore, dunque, la firma che metterà il tutto nero su bianco.