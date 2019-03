© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rafael Toloi e l’Atalanta, avanti insieme. Parti a lavoro per il rinnovo fino al 2022. Due anni in più rispetto all’attuale scadenza, contatti che avranno un seguito nelle prossime settimane. Dopo Ilicic un altro rinnovo in casa Atalanta, Toloi e la Dea vanno avanti fino al 2022...