tmw Fiorentina, Biraghi dopo il poker di Braga: "Ritorno da giocare come se si partisse 0-0"

Cristiano Biraghi, difensore e capitano della Fiorentina, ha parlato in zona mista dopo la vittoria per 0-4 in casa del Braga: “Sappiamo le loro qualità, gli siamo vicini in ogni momento, anche quando non trovano il gol. Se non segnano per un periodo non è solo colpa loro, ma di tutti”.

Com’è stato il feeling sulla sinistra?

“Oggi è andato bene, è quello per cui ci alleniamo, proporre questo calcio. Dobbiamo alzare l’asticella anche in campionato”.

Come si approccia il ritorno?

“La partita e la qualificazione finirà quando l’arbitro fischierà, loro verranno a fare la partita. Noi giochiamo davanti alla nostra gente, siamo consapevoli di cosa possiamo fare. Dovremo approcciarla come se si partisse da 0-0".