tmw Fiorentina, su Sabiri ci sono Salernitana e Frosinone. Chiesto il prestito

vedi letture

"Lo abbiamo comprato per farlo giocare nella Fiorentina. Ha un piccolo fastidio e quando torniamo a Firenze lavorerà con la squadra per essere disponibile domenica". Così oggi Joe Barone ha parlato di Abdelhamid Sabiri, nuovo arrivo in casa viola che tuttavia non ha fatto parte della prima spedizione europea dei viola, stasera sconfitti a Vienna dal Rapid nel playoff di Conference League.

E il mercato non sembra avere nulla a che fare con la sua assenza dai convocati di Vincenzo Italiano, tuttavia un paio di sondaggi per lui sono arrivati: Salernitana e Frosinone chiesto informazioni al club gigliato per capire la disponibilità a prelevare il giocatore in prestito. Dopo un anno complicato alla Sampdoria per il marocchino questa è stagione importante, in cui dovrà rilanciarsi.