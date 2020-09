tmw Fumata bianca tra Parma e Lautaro Valenti: visite mediche in Argentina, poi l'arrivo in Italia

vedi letture

C'è la fumata bianca tra Lautaro Valenti e il Parma. Nonostante il tentativo di inserimento in extremis della Roma, infatti, i ducali hanno chiuso l'affare con il Lanus per il difensore argentino (5 milioni per il 50% dei diritti economici del giocatore classe '99). Valenti in queste ore sta sostenendo le visite mediche in Argentina, poi il volo in direzione Italia.