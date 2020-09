tmw Genk, sondaggi da Italia e Bundes per Uronen. C'è anche il Celtic

Nazionale finlandese, Jere Uronen è una delle scoperte più importanti per la difesa del Genk degli ultimi anni. Contratto in scadenza nel 2022, sul classe '94 di Turku ci sarebbero club italiani e pressing forte da parte di due in Bundesliga. In Scozia, invece, l'interesse più concreto è quello del Celtic.