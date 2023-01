ufficiale Schalke 04, rinforzata la fascia sinistra con Uronen. Il finlandese arriva dal Brest

Lo Schalke 04, in difficoltà in Bundesliga, ha annunciato un nuovo acquisto con cui rinforza la fascia sinistra della propria difesa. Arriva in prestito fino al termine della stagione dal Brest il finlandese Jere Uronen, 28 anni. Il club tedesco potrà acquisirne il cartellino a titolo definitivo esercitando il diritto di riscatto.