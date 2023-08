ufficiale Un finlandese a Charlotte. Uronen ha firmato fino al 2025

vedi letture

Il Charlotte FC ha annunciato oggi di aver ingaggiato Jere Uronen. Il difensore finlandese lascia il Brest e firma un contratto fino al 2025, con un'opzione per il 2026. Il 29enne terzino sinistro occuperà uno slot internazionale nella squadra americana.

La carriera

Uronen ha collezionato 63 presenze con la nazionale finlandese dopo aver esordito nel 2012, a 17 anni. Ha trascorso gran parte della sua carriera nel Genk, in Belgio, con cui ha collezionato 169 presenze e vinto il campionato belga (2018/19), la Coppa belga (2021) e la Supercoppa belga (2019/20).

Le parole del ds Kmeta

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Jere a Charlotte. La sua esperienza ai massimi livelli sarà utile: ha giocato Euro 2020 e gli ottavi di finale di Europa League, sarà un'aggiunta fondamentale alla squadra. Avevamo bisogno di un profilo di giocatore specifico e le capacità e l'esperienza di Jere soddisfano tutti ii requisiti. Non vediamo l'ora di averlo per cercare di arrivare ai playoff".

Uronen aveva lasciato il Genk nell'estate del 2021 per unirsi al Brest. Con il club francese ha collezionato 21 presenze in un anno e mezzo, prima di passare in prestito allo Schalke 04 nel gennaio 2023: con tedeschi 11 presenze in Bundesliga.