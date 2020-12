tmw Genoa-Schone, prove di addio: intesa vicina per la risoluzione

Lasse Schone e il Genoa, prove di addio. Accordo vicino per la risoluzione del contratto. Il centrocampista dovrebbe lasciare a breve il Grifone per poi accasarsi altrove. Contatti in corso in queste ore per l’intesa definitiva. Per Schone qualche apprezzamento all’estero e la possibilità di tornare a breve protagonista. E intanto tratta l’addio con il Genoa...