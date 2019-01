TMW - Genoa, via allo Sturaro-bis. Visite mediche per il giocatore

Fonte: Andrea Piras

Stefano Sturaro ed il Genoa, una storia d'amore che sta per riprendere dopo lo stop del 2015. Il centrocampista ancora di proprietà della Juventus è arrivato pochi minuti fa all'Istituto 'Il Baluardo' di Genova dove sosterrà le visite mediche di rito prima di recarsi in sede per la firma sul contratto.