tmw Il Barça vuol fare all in su Lautaro. Ma Messi vuole andare via

vedi letture

Il Barcellona vuole fare un repulisti evidente. E con le conferme di Griezmann e Dembele ha intenzione di cercare un altro attaccante giovanissimo per rinnovare completamente. E il nome è quello di Lautaro Martinez, dell'Inter, probabilmente anche perché richiesta di Lionel Messi. Per accontentare il proprio numero dieci c'è l'acquisto di Lautaro, anche se è da capire in che modo - e con quali offerte - poi si presenterebbe un Barcellona che in questo momento ha qualche problema finanziario, almeno virtualmente.

MA MESSI VUOLE ANDARE VIA - Il problema si pone anche perché El Diez ha intenzione di lasciare Barcellona. Già dire di vedersi più fuori che dentro è evidentemente una rottura, probabilmente insanabile. Anche perché gli addii dei suoi compagni di squadra degli ultimi dieci anni, da Busquets a Pique, da Jordi Alba a Rakitic, rischia di essere una rivoluzione che Messi non vuole comandare da solo. È una situazione intricata, perché il Paris Saint Germain ha drizzato le antenne, il Manchester City - pur opzione forse gradita - in questo momento deve pensare più alle questioni economiche. E l'Inter? Dall'entourage di Messi sono convinti che non ci sia assolutamente possibilità che arrivi in Italia. Per ora?