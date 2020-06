tmw Il Leicester di Rodgers vuole Bertrand. Ed è un'idea per il Milan di Rangnick

vedi letture

Chelsea, Southampton, Brendan Rodgers. E Ryan Bertrand. Un filo conduttore che parte da lontano, dall'esperienza a Londra dell'attuale tecnico del Leicester City, che passa dalla cessione di Ben Chilwell sul quale ci sono proprio i Blues e il Manchester City e che arriva fino al trentenne terzino dei Saints. Che è scuola Chelsea, dove ha lavorato con Rodgers che lo considera nome caldo proprio per prendere il posto di Chilwell.

Scadenza 2021 e il Milan Bertrand è in scadenza nel 2021, i Saints hanno preso contatti per il rinnovo ma è un'occasione ghiotta sul mercato per molti. Per il Leicester, soprattutto, ma attenzione anche all'ipotesi Milan. Ralf Rangnick lo apprezza e con Paul Mitchell, ex ds del Southampton (ma ora a un passo dal Monaco, ndr) voleva portarlo già al Lipsia. E potrebbe pensarci proprio se dovesse sbarcare a Milano.