UFFICIALE: Leicester, arriva Ryan Bertrand a parametro zero

Il Leicester rende noto l'acquisto di Ryan Bertrand. 31 anni, il giocatore era svincolato dopo la lunga parentesi al Southampton. Per lui contratto triennale con le foxes.

Experienced left-back @RyanBertrand3 has signed for Leicester City Football Club on a two-year deal! 🦊#WelcomeRyan

— Leicester City (@LCFC) July 15, 2021