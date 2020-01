Fonte: da San Siro, Marco Conterio

Calcio e mercato. Che c'è anche durante la Tim Cup, anche durante Inter-Cagliari. L'agente di Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, Davide Lippi, è infatti presente a San Siro per la gara dei nerazzurri. Tutto definito per il trasferimento, i giocatori saranno valutati tra i 27 e i 28 milioni a bilancio nello scambio che si concretizzerà dopo le visite previste domani. Non solo: a San Siro ci sono anche l'entourage di Ionut Radu, che oggi ha visto il club in sede.