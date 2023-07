tmw Inter, l'agente di Fabbian in sede: tra rinnovo e prestito, possibili novità a breve

Giovanni Fabbian è pronto a rinnovare il suo contratto con l'Inter, ma il futuro del centrocampista, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Reggina, sarà ancora in prestito. Poco fa il suo agente, Michelangelo Minieri ha fatto visita alla dirigente nerazzurra in sede, per discutere di vari argomenti, ma non ha comunque voluto rilasciare dichiarazioni. Possibile poi che si sia parlato anche del rinnovo del giovane portiere Calligaris.

Il futuro di Fabbian.

Tra le squadre interessate ad affondare il colpo c'è il Lecce, che ha individuato nel classe 2003 un profilo ideale da consegnare a mister D'Aversa. Con 36 presenze e 8 gol nella scorsa Serie B giocata con la Reggina, ora per lui possono aprirsi le porte della massima categoria. Non solo il Lecce, però: su Fabbian si sta muovendo anche il Frosinone.