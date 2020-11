tmw Inter, Sanchez in gruppo, col Real ci sarà. Lukaku non dovrebbe partire per Madrid

vedi letture

Una buona e una cattiva notizia per Antonio Conte in vista della gara di domani in Champions League contro il Real Madrid. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione Alexis Sanchez ha infatti svolto la rifinitura in gruppo e sarà dunque a disposizione, mentre Romelu Lukaku non ce la farà: il belga non dovrebbe neanche partire per Madrid, restano a Milano a recuperare dall'infortunio muscolare.