tmw Juve, Dybala pronto a tornare in campo: visite mediche oggi al J Medical. Le immagini

Visite mediche per Paulo Dybala, che non vede l'ora di tornare in campo con la maglia della Juventus. L'argentino si è presentato alle 16.10 al J Medical, come raccolto dalle nostre immagini in esclusiva, ed è uscito intorno alle 18.20. Dopo quarantasei giorni di isolamento domiciliare e l'arrivo della tanto attesa negativa sul doppio test tampone, Dybala è dunque pronto per tornare protagonista laddove meglio gli riesce: un campo di calcio.

Di seguito le immagini esclusive di TMW: