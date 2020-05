tmw Juve, Ronaldo ha svolto e terminato le visite mediche. Ora in campo per l'allenamento

vedi letture

Visite mediche terminate per Cristiano Ronaldo, arrivato poco dopo le 9 alla Continassa, e adesso il portoghese è sceso in campo per l'allenamento individuale, per riprendere al meglio la preparazione in vista della possibile ripresa della Serie A.