TMW - Juventus, grana Higuain: il Chelsea non lo riconferma

Il Chelsea non ha intenzione di riconfermare Gonzalo Higuain. Nemmeno per il prestito, dopo le pessime prestazioni degli ultimi mesi. Ed è un problema per la Juventus che, a giugno, si ritroverà sul groppone il centravanti argentino dopo averlo scaricato un anno fa, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo. La valutazione è scesa precipitosamente: dai 55 milioni di euro che avrebbero dovuto essere una formalità, per il riscatto del Milan, sembrano troppi anche i 36 che sono a bilancio per evitare una minusvalenza. In più i milioni, netti, sono 9,5 da corrispondere ogni stagione.

TENTATIVO SCAMBIO - La Juve vorrebbe inserirlo in un'eventuale proposta per Mauro Icardi, per abbassare la contropartita economica e togliersi un peso. Un anno fa c'era già stata una proposta da 55 milioni più Higuain, per arrivare ai 110 milioni di clausola. Altri tempi, sia per l'uno che per l'altro. Ora la sensazione è che Higuain non interessi ai nerazzurri, mentre Icardi piace molto alla Juve: pare che un'idea di accordo ci sia già, da tempi non sospetti. Rimane però un problema Pipita: la Roma non può permetterselo, lui non ha mercato né offerte. Insomma, un bel problema per la Juve, da dirimere a giugno. Ok il prezzo è giusto: 36 milioni o l'inserimento in uno scambio. Non sarà semplice.