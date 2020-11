tmw Lazio, ripresi gli allenamenti: Lulic ha svolto l'intera seduta con il resto del gruppo

vedi letture

La Lazio di Simone Inzaghi, senza i nazionali e i calciatori stoppati dai tamponi che stanno creando un vero caos degli ultimi giorni, ha ripreso gli allenamenti a Formello e le buone notizie arrivano da Senad Lulic. Il capitano biancoceleste ha svolto l'intera seduta con il resto del gruppo, comprese le fasi di possesso palla e le sfide a campo ridotto. Al momento comunque, a differenza di Radu, il bosniaco non è stato reinserito nella lista dei 25 per poter scendere in campo in Serie A. In campo anche Fares, che non ha risposto all'iniziale convocazione dell'Algeria.