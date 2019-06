TMW - Lecce, Liverani: "A marzo abbiamo capito di poter andare in A"

Fonte: dai nostri inviati Marco Frattino e Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sul palco del Football Leader c'è anche Fabio Liverani, tecnico del Lecce: "Abbiamo terminato il girone di andata a 30 punti, c'era la consapevolezza di poter accedere ai playoff a fine stagione. Poi a marzo abbiamo avuto tre gare in casa, abbiamo conquistato nove punti e da lì abbiamo capito di poter andare direttamente in Serie A". A consegnare il premio a Corini è lo stesso Liverani, che viene invece premiato con una targa per la splendida cavalcata dalla Serie C alla massima categoria in due anni.