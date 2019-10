Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di TMW all'indomani del pareggio di San Siro, il club manager del Parma Alessandro Lucarelli ha parlato anche del man of the match tra i ducali, Yann Karamoh: "Karamoh aveva bisogno di tempo per assimilare il modo di lavorare del mister. È un ragazzo giovane, deve crescere dal punto di vista mentale e nelle prime settimane qui qualcosa dal punto di vista della professionalità ha sbagliato. E poi, davanti aveva due giocatori importanti come Kulusevski e Gervinho. Devo dire però che nell'ultimo periodo s'è messo al pari dei compagni e quando ti prepari bene e fai le cose per bene poi le prestazioni non possono che essere ottime. Anche perché le sue qualità tecniche sono sotto gli occhi di tutti".