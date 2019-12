TMW - Mancini: "Balotelli può fare di più. Florenzi? Per me una certezza"

Fonte: dall'inviato Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto a margine della conferenza stampa del Leadership Sport Forum al Leadership Institute di Riyad, Roberto Mancini parla ai microfoni di TMW della sfida di Supercoppa Italia e non solo: "Sarà sicuramente una bella partita, il fatto che si siano incontrate due settimane fa può essere l'occasione di una rivincita per la Juve, sono squadre in condizione e che giocano bene, può essere una bella sfida".

Sarà la sfida tra CR7 e Immobile?

"Sono i goleador principi delle squadre, ma credo che entrambe sono in forma e sarà una bella sfida tra tutti i ventidue in campo, non solo tra loro due".

Il grande gol di Ronaldo contro la Sampdoria ricorda un po' quello di Pelé contro l'Italia?

"Ho visto anche un gol di Riva così, quando c'è un gol straordinario si vanno a cercare prodezze simili. Un gol straordinario".

Si aspetta più giocatori italiani titolari nei club?

"È una speranza per ogni ct credo, ce ne sono pochi in questo momento, la percentuale è bassa. Noi abbiamo trovato comunque una base di squadra, abbiamo tanti giocatori da chiamare, ma la speranza per il futuro è quella".

Un messaggio anche per Florenzi e Bernardeschi in vista di gennaio?

"Non lo so questo, per me è difficile dirlo, posso dire in Nazionale hanno sempre giocato bene, per noi sono due certezze".

Ha trovato l'exploit di fine stagione da convocare, alla Rossi o Schillaci?

"C'è poco tempo per una cosa di questo tipo. Balotelli? È andato un po' meglio, ma può fare ancora molto di più. Ora abbiamo Ciro e Belotti che hanno sempre fatto bene. 1%? Sì, ha qualità e si sta migliorando, ha delle possibilità come altri giocatori che sono venuti con noi".

Le amichevoli, due impegnative all'inizio, e più facili in prossimità dell'Europeo, sono una scelta per far arrivare la squadra al top all'Europeo?

"Abbiamo scelto Inghilterra e Germania così ne perdiamo una e ci togliamo il problema (ride, ndr). Le amichevoli finiranno, averne due così importanti ci dà stimoli".

La Supercoppa in Arabia può "aprire" questa parte di mondo al nostro?

"Lo sport e in particolare il calcio credo possa avvicinare tutti quanti, lo fa".