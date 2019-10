TMW - Mancini: "Euro 2020: l'obiettivo è arrivare fino in fondo"

Presente all'evento a Viale Mazzini, sede della Rai, “Rai e FIGC: valore Nazionale”, il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Il nostro progetto è solo all'inizio, vogliamo riportare la Nazionale dove merita. Non vinciamo l'Europeo da 50 anni, sarebbe l'ora di poterci ripensare. In panchina si soffre di più rispetto a quando si è in campo ma è un ruolo bellissimo e mi piace lavorare con i giovani".

Qual è l'obiettivo minimo dell'Italia?

"Non ci poniamo limiti. Dobbiamo partire come tutte le altre Nazionali che iniziano la competizione per arrivare fino in fondo".

L'obiettivo è anche quello di riportare la gente a guardare l'Italia?

"Ricordo benissimo l'entusiasmo dei tifosi in passato, se la Nazionale tornerà a vincere anche il pubblico si farà sentire".