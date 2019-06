© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Settimana importante per il futuro di Kostas Manolas. Con Petrachi finalmente libero dai vincoli col Torino, adesso il Napoli può trattare alla luce del sole l'acquisizione del difensore ellenico con cui ha raggiunto un accordo di massima per ciò che concerne l'ingaggio già da un paio di settimane : 3.5 milioni di euro più bonus.

Questi, invece, saranno i giorni dell'accordo sul cartellino: la volontà delle tre parti in causa è quella di definire una intesa il prima possibile e per questo motivo c'è grande ottimismo sulla possibilità di trovare in tempi rapidi un accordo: sia sul valore di Manolas, sia su quello delle eventuali contropartite.