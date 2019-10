TMW - Milan, ag. Conti: "Mi piacerebbe rivedere quello di Bergamo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso dell'intervista rilasciata a TMW Radio , Mario Giuffredi ha parlato anche del terzino del Milan, Andrea Conti. "Da Andrea mi aspetto che la sfortuna finisca e che ci sia in pizzico di fortuna, poi arriverà il rilancio. Nessuno credo abbia dubbi sulle sue qualità, mi piacerebbe rivedere il giocatore ammirato all'Atalanta. Biraghi è in una squadra con un grandissimo allenatore, deve farsi trovare pronto a ogni chiamata, dare il massimo. Sta lavorando duro, non fallirà".